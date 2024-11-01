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Не хочет, чтобы муж стал президентом: как выглядит жена Виталия Кима и кем она работала до знакомства с ним

Автор
Галина Струс
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Виталий Ким не скрывает от общественности свою семью
Виталий Ким не скрывает от общественности свою семью. Фото Телеграф, Getty Images

Жена Виталия Кима была в шоке, когда узнала о его назначении главой Николаевской ОГА

Виталий Ким — глава Николаевской областной военной администрации. Он был назначен президентом Зеленским на эту должность 25 ноября 2020 года. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году о Киме узнала вся Украина, он стал героем мемов и народным "успокоительным". Однако, мало кто знает, как выглядит жена чиновника.

"Телеграф" расскажет, что известно о Юлии Ким, как она выглядит и как познакомилась с Виталием Кимом.

Виталий Ким жена

Жена Виталия Кима — что о ней известно

Жену Виталия Кима зовут Юлия, она родила ему троих детей — двух дочек Евгению и Александру и сына Руслана. Как оказалось, до свадьбы Виталий и Юлия встречались аж 7 лет и только в 2017 году они поженились.

А познакомились они в 2010 году очень романтично — это было на День города Николаев. Юлия с подругой вышла прогуляться в город, где был праздничный концерт. Виталий тоже гулял в городе с другом. Он спросил ее, не мерзнет ли она и очень много говорил и улыбался. Так и познакомились.

Виталий Ким жена

"Он очень много разговаривал, улыбка не сходила с лица. Было чувство, что мы знаем друг друга давно. Мы вместе с 2010-го года поженились в 2017 году", — рассказала Юлия в совместном с мужем интервью Рамине Эсхакзай.

Виталий Ким жена

Когда они познакомились, Юлия работала воспитателем в детском саду. А когда уже поженились, то совместно приняли решение, что она будет работать в саду, так как много времени и усилий уходит на эту работу.

Виталий Ким жена

Также Юлия Ким поделилась, что была в шоке, когда узнала, что ее мужа назначили главой Николаевской ОГА. Причем узнала она об этом из новостей, а потом зашла почитать комментарии людей и там столкнулась с хейтом ее мужа. После этого решила больше не читать никакие комментарии и призналась, что не хотела бы, чтобы ее муж стал президентом.

Виталий Ким жена, семья
Виталий Ким жена

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