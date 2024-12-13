У нього підписників більше, ніж у Зеленського: хто веде канал "Миколаївський Ваньок" і до чого тут Віталій Кім

Що відомо про наймасштабніший анонімний телеграм-канал "Миколаївський Ваньок"

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" — один із найпопулярніших в Україні під час повномасштабної війни. Його було створено у квітні 2022 року і для багатьох українців він став джерелом важливої інформації, особливо під час ракетних атак РФ. Однак досі цей телеграм-канал залишається анонімним.

"Телеграф" розповість, що відомо про "Миколаївського Ванька" і чому з ним пов’язують голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Що відомо про "Миколаївського Ванька"

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" було створено 17 квітня 2022 року, швидше за все, саме у Миколаєві. Спочатку там повідомлялася поточна ситуація в Миколаєві, інформація про загрози російських атак та просування російських військ біля міста. Пізніше у телеграм-каналі почали публікувати новини з усієї України. Автор каналу завжди звертався до підписників у невимушеній манері, називаючи їх фірмовими словами, на кшталт "київчата", "дніпрята", "львівчата" та інше. Ще одна фраза, яка особливо запам’яталася та полюбилася українцям – "можна пісяти і спати" після відбою повітряних тривог.

З часом аудиторія каналу стрімко зростала. Так, за даними дослідження Telemetrio, саме "Миколаївський Ваньок" у 2023 році став каналом із найбільшим приростом підписників в Україні – 1,3 млн. Станом на грудень 2024 року кількість підписників становить уже понад 2,6 мільйонів. Такою аудиторією не може похвалитися навіть офіційний телеграм-канал президента Зеленського, у якого зараз близько 700 тисяч підписників.

Чому "Миколаївського Ванька" пов’язують із Віталієм Кімом

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" досі залишається анонімним, проте користувачі мають версії, хто може бути його автором. Серед найпоширеніших версій було, що це голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Справа в тому, що у своєму офіційному ТГ-каналі чиновник час від часу "палився" і писав фірмові фразочки "Ванька".

Тож за можливості журналісти запитували у Віталія Кіма, чи є він автором "Миколаївського Ванька". На це він не давав однозначних відповідей, а ще більше інтригував.

"Вже не можу писати, тому, звичайно, зараз читаю та взаємодію з ним. Багато в чому ТГ-канал змінився, але залишилося одне – режим роботи залишився таким, яким був у перші вісім місяців. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього ТГ-каналу – це незалежна людина зі своїми думками", – розповідав Віталій Кім в інтерв’ю ТСН.

В українців також є версія, що телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" веде не одна людина, а команда авторів. І серед них був, чи все ж таки досі є Віталій Кім.

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