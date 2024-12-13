Валерий Дубиль и БФ молодежной инициативы "Надия" передали помощь Волкам Да Винчи

Благодетели доставили помощь в прифронтовые больницы и военным

Ореховское, Запорожское, Кураховское, Купянское, Лиманское, Славянское, Донецкое направления — команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надия" во главе с Валерием Дубилем передала Вовкам Да Винчи, военным 30-й отдельной механизированной бригады, а также военным из других боевых подразделений ВСУ все необходимое. В частности, мощные РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, спасающие жизнь, зарядные станции, старлинки, витаминные комплексы и прочее.

"На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки российских военных вблизи Новоданиловки, еще несколько штурмов — на Запорожском отрезке фронта в районе Новодаровки. Наши защитники нуждаются в поддержке — мы помогаем, как можем", — сказал председатель наблюдательного совета БФ "Надия", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Он отметил, что с волонтерами оперативно решили ехать с помощью в Запорожье.

"Запорожье постоянно под обстрелами. Есть смерти и тяжелые травмы среди гражданских. Когда мы узнали об очередной трагедии — сразу же выехали в больницы с медицинским грузом и к защитникам области", — добавил он.

Валерий Дубиль подчеркнул, что действия России — это реальный терроризм, которому нет прощения.

"За эти 2 дня командировки с командой благотворителей мы доставили помощь еще и в больницы Днепра, в частности, им. Мечникова. Продолжаем прилагать все усилия для приближения нашей победы! Я благодарю мою семью и всех партнеров за поддержку — "УкрАвиаКосТех" и Владлену Никитину, EDG group Святославу Нечипоренко и Игорю Кучеренко, "Дойч фарм" и Дмитрию Никитину, Анатолию Шкрибляку, Евгению Довбни, ПК "Пожмашина" и всем, кто бок о бок борется за свободу и независимость Украины. Вместе — до победы", — сказал он.

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