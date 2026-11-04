Россияне придумали новое применение "Шахедам": сбитый дрон нес на Киев необычный груз
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Что нашли на борту дрона
Вечером 4 ноября российские военные направили на Киев необычный беспилотник "Шахед-агитатор". Он перевозил агитационные материалы с QR-кодом. Украинские защитники сбили дрон вблизи боевых позиций 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр". По его словам, QR-код на листовках мог вести в киберфишинговую ловушку. "Телеграф" рассказывает, чем отличается "Шахед-агитатор" и как Россия использует ударные дроны для информационного воздействия.
"Сбитый над Украиной вечером 4 ноября "Шахед-агитатор" нес на Киев подстрекательские агитматериалы, да еще и с ловушкой киберфишинга при переходе по QR-коду", – написал военный.
Чем известен "Шахед-агитатор"
Первые известные сообщения о том, что Россия использует ударные беспилотники Shahed для распространения агитационных материалов, появились в октябре 2025 года. Как писал "Милитарный", сбитый российский дрон имел специальные контейнеры для разбрасывания листовок.
Контейнеры обычно используют для транспортировки и сброса противотанковых мин ПТМ-3. На этот раз вместо боеприпасов в них разместили пропагандистские материалы, приспособив имеющийся механизм для разбрасывания листовок с воздуха.
Дрон сохранил и ударную функцию. По данным издания, у Shahed оставалась основная боевая часть с более чем 30 кг взрывчатки. Беспилотник мог перевозить агитационные материалы и одновременно оставался смертельно опасным.
Как Россия совмещает пропаганду с киберугрозами
В Сумской, Харьковской и Донецкой областях фиксировали случаи, когда с беспилотников сбрасывали листовки, замаскированные под гривневые купюры.
На листовках размещали QR-коды, которые могли вести на вражеские информационные ресурсы.
Бумажные листовки стали еще одним каналом распространения российских информационных нарративов. Их используют, чтобы дискредитировать украинское руководство, распространять дезинформацию, подрывать доверие к государственным институтам и склонять людей к сотрудничеству с оккупантами.
QR-коды несут дополнительный риск: неизвестная ссылка может вести на фишинговый ресурс, где злоумышленники будут пытаться украсть персональные данные или получить доступ к учетным записям.
Украинцам стоит соблюдать правила безопасности:
- не подбирать листовки и посторонние предметы, сброшенные с беспилотников;
- не сканировать QR-коды с неизвестных материалов;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- о выявлении таких предметов сообщать правоохранителям.
Как сообщал "Телеграф", что известно о дронах, которыми РФ атаковала поезд и общежитие в Днепре.