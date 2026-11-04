Россияне придумали новое применение "Шахедам": сбитый дрон нес на Киев необычный груз

Что нашли на борту дрона

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Вечером 4 ноября российские военные направили на Киев необычный беспилотник "Шахед-агитатор". Он перевозил агитационные материалы с QR-кодом. Украинские защитники сбили дрон вблизи боевых позиций 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр". По его словам, QR-код на листовках мог вести в киберфишинговую ловушку. "Телеграф" рассказывает, чем отличается "Шахед-агитатор" и как Россия использует ударные дроны для информационного воздействия.

"Сбитый над Украиной вечером 4 ноября "Шахед-агитатор" нес на Киев подстрекательские агитматериалы, да еще и с ловушкой киберфишинга при переходе по QR-коду", – написал военный.

Агитационные материалы, которые перевозил дрон. Фото: МАДЕР/Facebook

Агитационные материалы, которые перевозил дрон. Фото: МАДЕР/Facebook

Агитационные материалы, которые перевозил дрон. Фото: МАДЕР/Facebook

Чем известен "Шахед-агитатор"

Первые известные сообщения о том, что Россия использует ударные беспилотники Shahed для распространения агитационных материалов, появились в октябре 2025 года. Как писал "Милитарный", сбитый российский дрон имел специальные контейнеры для разбрасывания листовок.

Контейнеры обычно используют для транспортировки и сброса противотанковых мин ПТМ-3. На этот раз вместо боеприпасов в них разместили пропагандистские материалы, приспособив имеющийся механизм для разбрасывания листовок с воздуха.

Дрон, который сбили в октябре 2025 года. Фото: Мины и кофе с бутербродами/Telegram

Дрон сохранил и ударную функцию. По данным издания, у Shahed оставалась основная боевая часть с более чем 30 кг взрывчатки. Беспилотник мог перевозить агитационные материалы и одновременно оставался смертельно опасным.

Как Россия совмещает пропаганду с киберугрозами

В Сумской, Харьковской и Донецкой областях фиксировали случаи, когда с беспилотников сбрасывали листовки, замаскированные под гривневые купюры.

На листовках размещали QR-коды, которые могли вести на вражеские информационные ресурсы.

Агитационные материалы. Фото: Центр противодействия дезинформации

Бумажные листовки стали еще одним каналом распространения российских информационных нарративов. Их используют, чтобы дискредитировать украинское руководство, распространять дезинформацию, подрывать доверие к государственным институтам и склонять людей к сотрудничеству с оккупантами.

QR-коды несут дополнительный риск: неизвестная ссылка может вести на фишинговый ресурс, где злоумышленники будут пытаться украсть персональные данные или получить доступ к учетным записям.

Украинцам стоит соблюдать правила безопасности:

не подбирать листовки и посторонние предметы, сброшенные с беспилотников;

не сканировать QR-коды с неизвестных материалов;

не переходить по подозрительным ссылкам;

о выявлении таких предметов сообщать правоохранителям.