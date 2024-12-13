Валерій Дубіль та БФ молодіжної ініціативи "Надія" передали допомогу Вовкам Да Вінчі

Благодійники доправили допомогу до прифронтових лікарень та військових

Оріхівський, Запорізький, Курахівський, Купʼянський, Лиманський, Словʼянський, Донецький напрямки — команда волонтерів Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" на чолі з Валерієм Дубілем передала Вовкам Да Вінчі, військовим 30-ої окремої механізованої бригади, які стоять на першій лінії оборони Купʼянська, а також воєнним з інших бойових підрозділів ЗСУ все необхідне. Зокрема, потужні РЕБи з імерсійною системою охолодження, які рятують життя, зарядні станції, старлінки, вітамінні комплекси й інше.

"На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки російських військових поблизу Новоданилівки, ще декілька штурмів — на Запорізькому відтинку фронту в районі Новодарівки. Наші захисники потребують підтримки — ми допомагаємо, як можемо", — сказав голова наглядової ради БФ "Надія", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Він зазначив, що з волонтерами оперативно вирішили їхати з допомогою до Запоріжжя.

"Запоріжжя постійно під обстрілами. Є смерті й важкі травми серед цивільних. Коли ми дізналися про чергову трагедію — одразу ж виїхали до лікарень із медичним вантажем та до захисників області", — додав він.

Валерій Дубіль підкреслив, що дії РФ — це реальний тероризм, якому нема прощення.

"За ці 2 дні відрядження з командою благодійників ми доставили допомогу ще й в лікарні Дніпра, зокрема, ім. Мечникова. Продовжуємо докладати всіх зусиль для наближення нашої перемоги! Я дякую моїй родині та всім партнерам за підтримку — "УкрАвіаКосТех" та Владлену Нікітіну, EDG group Святославу Нечипоренку та Ігорю Кучеренку, "Дойч фарм" та Дмитру Нікітіну, Анатолію Шкрібляку, Євгену Довбні, ПК "Пожмашина" та всім, хто пліч-о-пліч бореться за свободу та незалежність України. Разом — до перемоги", — сказав він.

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