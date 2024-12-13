Рус

Валерій Дубіль та БФ молодіжної ініціативи "Надія" передали допомогу Вовкам Да Вінчі

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Валерій Дубіль та БФ молодіжної ініціативи "Надія" передали допомогу Вовкам Да Вінчі Новина оновлена 13 грудня 2024, 19:32

Благодійники доправили допомогу до прифронтових лікарень та військових

Оріхівський, Запорізький, Курахівський, Купʼянський, Лиманський, Словʼянський, Донецький напрямки — команда волонтерів Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" на чолі з Валерієм Дубілем передала Вовкам Да Вінчі, військовим 30-ої окремої механізованої бригади, які стоять на першій лінії оборони Купʼянська, а також воєнним з інших бойових підрозділів ЗСУ все необхідне. Зокрема, потужні РЕБи з імерсійною системою охолодження, які рятують життя, зарядні станції, старлінки, вітамінні комплекси й інше.

"На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки російських військових поблизу Новоданилівки, ще декілька штурмів — на Запорізькому відтинку фронту в районі Новодарівки. Наші захисники потребують підтримки — ми допомагаємо, як можемо", — сказав голова наглядової ради БФ "Надія", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Він зазначив, що з волонтерами оперативно вирішили їхати з допомогою до Запоріжжя.

"Запоріжжя постійно під обстрілами. Є смерті й важкі травми серед цивільних. Коли ми дізналися про чергову трагедію — одразу ж виїхали до лікарень із медичним вантажем та до захисників області", — додав він.

Валерій Дубіль підкреслив, що дії РФ — це реальний тероризм, якому нема прощення.

"За ці 2 дні відрядження з командою благодійників ми доставили допомогу ще й в лікарні Дніпра, зокрема, ім. Мечникова. Продовжуємо докладати всіх зусиль для наближення нашої перемоги! Я дякую моїй родині та всім партнерам за підтримку — "УкрАвіаКосТех" та Владлену Нікітіну, EDG group Святославу Нечипоренку та Ігорю Кучеренку, "Дойч фарм" та Дмитру Нікітіну, Анатолію Шкрібляку, Євгену Довбні, ПК "Пожмашина" та всім, хто пліч-о-пліч бореться за свободу та незалежність України. Разом — до перемоги", — сказав він.

Дізнайтеся більше: nadia-fund.com

Слідкуйте в Instagram: www.instagram.com/nadia_fund

Долучайтеся до спільноти в Facebook: www.facebook.com/nadia.fund