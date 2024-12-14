Луценко улыбнул архивной детской фотографией в юбилей

Политическую карьеру Луценко начал еще в 1991 году

Бывший генеральный прокурор Украины и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который был вынужден уйти из армии, отмечает юбилей. Сегодня, 14 декабря, политику исполнилось 60 лет и по этому случаю он показал свои архивные фотографии и перечислил главные жизненные правила.

Снимками Юрий Луценко поделился на своей странице в Facebook. "Телеграф" решил выяснить, каким украинский политик был в детстве и о чем мечтал.

Юрий Луценко показал, как выглядел в детстве

Экс-генпрокурор Украины родился в 1964 году в Ровно в семье партийного работника. Его отец Виталий Луценко руководил городским отделом компартии, а после провозглашения независимости Украины избирался в парламент от Коммунистической партии.

В одном из интервью Юрий Луценко признался, что в детстве не мечтал быть милиционером, а хотел стать лесником, пожарным или путешественником. Он любил играть солдатиками, в школе учился хорошо, но не любил физкультуру. А с восьмого класса вел передачи о школьной жизни, которые транслировали в перерывах.

Юрий Луценко в детстве

На одном из архивных снимков он запечатлен со своим старшим братом Сергеем Луценко. Юрий посмеялся над своей детской прической и оставил на фоне снимка надпись: "Плыть против течения", что является одним из его правил по жизни.

Юрий Луценко со своим старшим братом

Отметим, что образование Юрий Луценко получил во Львовском политехническом институте, а в перерыве между учебой отслужил в армии. Его политическая карьера началась в 1991 году, он был участником акции "Украина без Кучмы", "Оранжевой революции" и "Евромайдана".

В начале полномасштабной войны он присоединился к украинской армии, воевал под Киевом, а также на Николаевском и Донецком направлениях. В 2023 году Юрий Луценко получил звание "капитан", но ушел из ВСУ через инвалидность.

Юрий Луценко воевал в рядах ВСУ

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит жена Юрия Луценко, которая внезапно ушла из политики. Ее называют "женщиной третьего тысячелетия".