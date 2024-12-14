Луценко улыбнул архивной детской фотографией в юбилей
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Политическую карьеру Луценко начал еще в 1991 году
Бывший генеральный прокурор Украины и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который был вынужден уйти из армии, отмечает юбилей. Сегодня, 14 декабря, политику исполнилось 60 лет и по этому случаю он показал свои архивные фотографии и перечислил главные жизненные правила.
Снимками Юрий Луценко поделился на своей странице в Facebook. "Телеграф" решил выяснить, каким украинский политик был в детстве и о чем мечтал.
Юрий Луценко показал, как выглядел в детстве
Экс-генпрокурор Украины родился в 1964 году в Ровно в семье партийного работника. Его отец Виталий Луценко руководил городским отделом компартии, а после провозглашения независимости Украины избирался в парламент от Коммунистической партии.
В одном из интервью Юрий Луценко признался, что в детстве не мечтал быть милиционером, а хотел стать лесником, пожарным или путешественником. Он любил играть солдатиками, в школе учился хорошо, но не любил физкультуру. А с восьмого класса вел передачи о школьной жизни, которые транслировали в перерывах.
На одном из архивных снимков он запечатлен со своим старшим братом Сергеем Луценко. Юрий посмеялся над своей детской прической и оставил на фоне снимка надпись: "Плыть против течения", что является одним из его правил по жизни.
Отметим, что образование Юрий Луценко получил во Львовском политехническом институте, а в перерыве между учебой отслужил в армии. Его политическая карьера началась в 1991 году, он был участником акции "Украина без Кучмы", "Оранжевой революции" и "Евромайдана".
В начале полномасштабной войны он присоединился к украинской армии, воевал под Киевом, а также на Николаевском и Донецком направлениях. В 2023 году Юрий Луценко получил звание "капитан", но ушел из ВСУ через инвалидность.
"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит жена Юрия Луценко, которая внезапно ушла из политики. Ее называют "женщиной третьего тысячелетия".