Луценко усміхнув архівною дитячою фотографією у ювілей

Політичну кар’єру Луценко розпочав ще 1991 року

Колишній генеральний прокурор України та ексміністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який був змушений піти з армії, відзначає ювілей. Сьогодні, 14 грудня, політику виповнилося 60 років і з цієї нагоди він показав свої архівні фотографії та перерахував головні життєві правила.

Знімками Юрій Луценко поділився на своїй сторінці у Facebook. "Телеграф" вирішив з'ясувати, яким український політик був у дитинстві та про що мріяв.

Юрій Луценко показав, як виглядав у дитинстві

Ексгенпрокурор України народився у 1964 році в Рівному у родині партійного працівника. Його батько Віталій Луценко керував міським відділом компартії, а після проголошення незалежності України обирався до парламенту Комуністичної партії.

В одному з інтерв’ю Юрій Луценко зізнався, що у дитинстві не мріяв бути міліціонером, а хотів стати лісником, пожежником чи мандрівником. Він любив грати солдатиками, у школі навчався добре, але не любив фізкультури. А з восьмого класу вів передачі про шкільне життя, які транслювали у перервах.

Юрій Луценко у дитинстві

На одному з архівних знімків його знято зі своїм старшим братом Сергієм Луценком. Юрій посміявся зі своєї дитячої зачіски й залишив на тлі знімка напис: "Плити проти течії", що є одним із його правил життя.

Юрій Луценко зі своїм старшим братом

Зазначимо, що освіту Юрій Луценко здобув у Львівському політехнічному інституті, а у перерві між навчанням відслужив у армії. Його політична кар’єра розпочалася у 1991 році, він був учасником акції "Україна без Кучми", "Помаранчевої революції" та "Євромайдану".

На початку повномасштабної війни він приєднався до української армії, воював під Києвом, а також на Миколаївському та Донецькому напрямках. У 2023 році Юрій Луценко отримав звання "капітан", але пішов з ЗСУ через інвалідність.

Юрій Луценко воював у лавах ВСУ

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає дружина Юрія Луценка, яка раптово пішла з політики. Її називають "жінкою третього тисячоліття".