Арестович вновь замахнулся на кресло президента и даже назвал сроки

Блогер уже рассказал о своем "первом указе"

Украинский блогер, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в очередной раз высказал желание попасть во власть. При этом, судя по его словам, он хочет сделать это в ближайшее время.

Это следует из его постов в соцсети Facebook. По его словам, ждать осталось "два-три месяца плюс-минус".

В частности он уже пригрозил своим первым же указом распустить Украинский институт национальной памяти, который является органом исполнительной власти по сохранению украинской истории.

Также он косвенно упомянул о новом выпуске кулинарного шоу с участием Евгения Клопотенко в Лавре, назвав его "плевком в душу миллионов верующих". После этого он пригрозил деятелям культуры и политики тюрьмой, а также пообещал, что они сначала "памятники поставят на место".

При этом Арестович заявил, что ждать осталось "два-три месяца".

Стоит отметить, что президентские амбиции Арестовича не являются чем-то неожиданным, поскольку в ноябре прошлого года он даже представлял свою предвыборную программу. Кроме того о своем намерении баллотироваться он говорил в комментарии СМИ.

Напомним, ранее Арестович фантазировал на тему того, что случилось бы, будь он президентом России. Он заявил, что во многом поступал бы так же, как Владимир Путин.