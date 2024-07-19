Поступал бы так же, как Путин: Арестович поразил новым заявлением (видео)

Одиозный политический деятель рассказал, чего бы делать точно не стал

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович пофантазировал на тему, если бы он был президентом России. Он заявил, что во многом поступал бы так же, как Владимир Путин.

Об этом Алексей Арестович сказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Арестович заявил, что не пошел бы путинским путем разгрома либеральной позиции, а строил бы "реальный парламентаризм", реальные права и свободы, реальную защиту граждан. Но, как и любой другой правитель РФ, делал бы все, чтобы страна оставалась "мощной и великой", чтобы она оставалась в истории и делала бы эту историю, чтобы была в безопасности и "могла защищать свои интересы любыми доступными способами".

При этом он не стал отрицать, а наоборот подтвердил, что в некоторых вопросах его политика совпадала бы с нынешней политикой российского диктатора Владимира Путина.

"Моя политика совпадала бы с путинской на изрядное количество процентов. Я бы проводил внутреннюю политику радикально другую, а внешняя во многом бы совпадала, потому что Россия – это огромное образование, но у нее есть свои интересы и свое место в истории. И любой правитель России ее бы защищал. И Навальный бы ее защищал, а я уж тем более", — сказал Алексей Арестович.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Борис Филатов наехал на Алексея Арестовича и заявил, что "кожей чувствует мерзавцев". Он напомнил о некоторых его скандальных заявлениях.