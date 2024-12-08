Украинский Хатико уже 2 года ждет своего хозяина, погибшего на войне (фото, видео)

Для его четвероногого друга потеря остается болезненной реальностью каждый день.

У трассы в Одесской области уже два года ждет своего погибшего хозяина собака. Его история — о безграничной преданности и любви, которая не знает границ.

На заправке UPG возле села Ладыжинка (по Уманью) ежедневно можно увидеть собаку, которая ждет Алексея Савранского. Человек работал на этой заправке и всегда брал собаку с собой на работу. Их дружба казалась непоколебимой. Историю собаки рассказал телеведущий Руслан Сеничкин.

18 апреля 2023 года Алексей Савранский, 1999 года рождения, погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он стал Героем.

Работники заправки рассказывают, что пес продолжает приходить на то же место, где они всегда были вместе. Услышав имя "Лешка" или "Леха", собака мгновенно реагирует. В его глазах — тотальная печаль и одновременно надежда.

Животное ожидает, что однажды его хозяин вернется. Каждый день — тот же маршрут: от заправки домой, как это было всегда. Каждый день — та же вера во встречу.

Родственники Алексея заботятся о псе. Они понимают его боль и продолжают поддерживать верного друга. Телеведущий отмечает, что он просто захотел рассказать эту историю, и это не значит, что животное нужно спасать.

Напомним, что в Киевской области есть свой Хатико. Он ежедневно пробегает более 70 км за рейсовым автобусом. Животное пытается отыскать своих спасателей.