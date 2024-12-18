Тепла погода – ненадовго? Коли в Україну повернуться морози

Синоптики розповіли, коли стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів

До кінця грудня в Україні зберігатиметься відносно тепла погода. Справжні морози прийдуть лише у січні, коли температура повітря знизиться до -18 градусів.

У східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині сьогодні буде прохолодно – від +1 до +3 градусів. На решті території значно тепліше – до +11 градусів. Про це повідомляє відома синоптикиня Наталка Діденко.

Погода до кінця грудня

До кінця тижня на півночі та сході країни очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На вихідних 21-22 грудня дощі з мокрим снігом пройдуть місцями по всій території України, крім західних областей. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +7 градусів, у Криму до +12. На дорогах подекуди ожеледиця.

Святкові дні порадують українців теплою погодою. На Святвечір та Різдво морозів не передбачається. Опади в цей період найімовірніші на заході та південному заході України. Новорічна ніч також буде без відчутного похолодання.

Прогноз на січень

Перший місяць 2024 року стане найхолоднішим періодом цієї зими. Середня температура повітря у січні триматиметься на позначці -5 градусів. Пік похолодання припаде на 25 січня – саме тоді синоптики прогнозують зниження температури до -18 градусів.

Останній день місяця потішить українців відлигою до +7 градусів. Опадів у січні буде небагато, сніг найімовірніше випадатиме у період з 8 по 24 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що погода в Україні швидко погіршується. Синоптики назвали області, яким дістанеться найбільше.