Синоптики назвали даты, когда морозы вернутся в Украину

Теплая зима уже отступает

Теплая зима в Украине продержится недолго и уже в эти выходные следует ожидать значительного похолодания. Столбик термометра от +10 градусов опустится ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что похолодание будет постепенным, а температурный показатель по областям будет сильно отличаться.

Когда вернутся морозы?

Уже с воскресенья, 22 декабря, украинцам следует ожидать похолодания и дождей. Западные и северные регионы осадки не накроют, однако температура в -1, а иногда даже -6 градусов, будет держаться почти в течение суток. Восточные и северные области ожидает немалый плюс для конца декабря с обильными дождями.

В понедельник, 23 декабря, на западе страны столбик термометра в течение дня будет колебаться от -1 до +1 градуса, периодически будет падать снег. Северные области тоже ожидают до -1 градуса в течение суток, а вот центральные регионы — приморозит. Там ночью синоптики прогнозируют -5 градусов и +1 градус днем. Восточные и южные области морозы сильно не накроют, однако похолодание будет ощутимо.

Во вторник, 24 декабря, в основном западные области ожидают морозы до -4 градусов ночью и -2 градусов днем. Здесь синоптики прогнозируют снег. На другой территории Украины столбик термометра будет колебаться от +2 до +6 градусов, возможен дождь.

Напомним, что уже совсем скоро Украину накроют снегопады и ледяные дожди.

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