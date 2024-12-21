Россияне имеют продвижение в Харьковской и Донецкой областях и на Курщине (карты боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Идет 1032-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, они продвинулись в Курской области, где идет операция Сил Обороны Украины. Также враг продвинулся вблизи Купянска (Харьковская область) и в пределах Торецка (Донецкая область).

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 20 декабря. Недавно российская армия продвинулась к западу от Малой Локни на Курщине. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывающие удары украинских сил по вероятным северокорейским позициям под российским командованием к западу от Малой Локни.

По оценкам аналитиков, российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что россияне недавно имели успех в северной части Загрызова (юго-восточнее Купянска). Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что враг пытается обойти Дворичную (к северу от Купянска) с севера. По его словам, россияне могут удерживать ограниченные позиции в лесах на западном (правом) берегу реки Оскол к северу от Дворичной.

Россияне имели продвижение в Торецке. Согласно геолокационным кадрам, армия РФ незначительно продвинулась к улице Украинской в северной части Торецка и к улице Гагарина в юго-восточной части Торецка.

Как сообщал "Телеграф", по данным Генштаба ВСУ 19 декабря Силы обороны Украины установили очередной рекорд по количеству ликвидированных оккупантов. В тот день на фронте было ликвидировано 2 200 российских военнослужащих.