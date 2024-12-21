В России прогремели взрывы, там жалуются на атаку беспилотников

Местные насчитали до десятка взрывов

Ранним утром в субботу, 21 декабря, над курортным городом Сочи (Краснодарский край России) прозвучала серия взрывов. Россияне заявили о работе своей ПВО.

Как сообщают росСМИ, жители микрорайона Лазаревское рассказали, что раздалось до десяти взрывов. Они были достаточно мощными, так как задрожали окна в рамах и сработала сигнализация в автомобилях. Также о громких звуках заявили жители Туапсе (также Краснодарский край).

Между тем минобороны России заявило, что над территорией РФ минувшей ночью якобы были уничтожены 19 беспилотников, которые там назвали "украинскими". По данным ведомства, 9 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 5 – над территорией Воронежской, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.

Как сообщал "Телеграф", вечером 20 декабря в Рыльске в Курщине раздался ряд мощных взрывов. Россияне заявили о 5 погибших и 26 пострадавших. Вскоре руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опубликовал фото воронки от прилета у горящего здания. Он добавил, что там дислоцировались военные армии России.