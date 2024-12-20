В Киеве прогремели мощные взрывы: столицу могли атаковать баллистикой

Во время масштабной воздушной тревоги в Киеве раздалось несколько мощных взрывов. Данные подтверждают корреспонденты "Телеграфа".

Ранее мониторинговые паблики предупреждали о нескольких скоростных целях в направлении Киевской области.

Корреспондент "Телеграфа" сообщает, что в одном из районов Киева идет дым.

Кличко сообщил, что обломки упали на крышу дома в Днепровском районе. "Пожар в Соломенском районе. Бригады направляются на место". Пострадало как минимум 2 человека. Затем городской голова добавил, что есть последствия атаки также в других районах Киева. В Голосеевском районе, к примеру, повреждена тепломагистраль.

Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что обломки ракеты упали на авто в одном из районов. "Вызов медиков в Голосеевский район. Бригада следует на место", — впоследствии добавил городской голова.

В 07:30 паблик "Николаевский Ваньок" написал, что пока новых пусков ракет нет. "Выходит была обычная баллистика и аэробалистика. Часть по Киеву, часть летела на Васильков".

Тем временем в сети публикуют фото горящих после попадания обломков ракеты. Мэр Кличко сообщает, что есть один пострадавший человек в результате атаки.

В 07:20 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что баллистическая ракета летит с севера вектором на Киев. Через несколько минут раздались сильные взрывы.

В 07:13 в Киеве снова раздалось несколько мощных взрывов. Они настолько сильны, что слышны также в пригороде. Мониторинговые ресурсы сообщают о новых пусках ракет в столицу.

В Киевской ОВ сообщили, что также в области работает ПВО. Кроме того, звуки взрывов сообщают в Черкасской области.

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