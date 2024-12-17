В Киеве прогремели мощные взрывы: что известно

Киевлян в очередной раз призвали не пренебрегать сигналом воздушной тревоги

Во вторник, 17 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщает, что в столице работают средства ПВО и просит горожан оставаться в укрытиях.

"Вражеский БпЛА движется в направлении центра города", — отметил чиновник.

Перед этим в воздушных силах Украины предупредили о вражеских БПЛА в северной части города. О работе ПВО проинформировали и в КГВА.

Факт работы ПВО в городе подтверждает и наш корреспондент с места событий. По предварительным данным, в небе над Киевом был сбит вражеский беспилотник.

При этом, в Полиции Киева еще раз призвали жителей столицы не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

"Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, во время российской ракетной атаки на Украину утром в пятницу, 13 декабря, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Жители столицы, сплотившись, пережидали атаку в столичной подземке.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена еще утром. Киевляне со своими семьями и животными ушли в подземку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ночь в на 8 декабря на Киев и Киевскую область была совершена очередная атака "шахедов". Местные могли слышать звуки взрывов — это была работа ПВО.