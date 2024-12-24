Может ли Россия захватить Днепр, Запорожье, Харьков и Херсон: Чмут рассказал об угрозах

Россияне делают украинские города безлюдными

Несмотря на планы россиян наступать в Запорожской области, сил на захват областного центра у них нет. Так же как и нет сил на Херсон или тем более Днепр.

Такое мнение выразил волонтер и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде". Он объяснил свою позицию по каждому городу отдельно.

Херсон

"Там большое водное препятствие – река Днепр. В последние месяцы активно идут разговоры о подготовке их возможного речного десанта. Крынки – неоднозначная история в этой войне. Но при этом россияне ее хорошо изучили и сделали выводы. Если посмотреть на их стратегию ведения войны, где человеческая жизнь ничего не стоит, то потенциально для них это может быть успех. Почему? Потому что зеркальные Крынки по отношению к нам будут сковывать огромный ресурс Вооруженных сил, которого и так не хватает. А те потери, которые россияне там будут нести, для них абсолютно допустимы.

Мы не говорим о захвате всего Херсона. А речь о том, что подготовка к возможному речному десанту сейчас и полгода назад имеет разное проявление, и сейчас это более вероятно – это с одной стороны", — говорит он.

При этом, добавляет Чмут, Херсон находится под огнем противника, который делает его безлюдным.

"Их задача – сделать мертвый город. Вот они сейчас это делают. И, к сожалению, потеря островов на Днепре, сдвиг линии столкновения ближе к правому берегу приводит к тому, что можно просто с островов пускать "Мавики" и FPV в город", — констатирует волонтер.

Запорожье

Чмут отмечает, что Запорожье, как и Херсон, также находится под огневым воздейсвием врага.

"Это не главное направление, хотя несколько месяцев назад там мы ожидали большие наступательные действия, это не секрет – там пол армии было. И россияне повсюду говорят, что они хотели бы до него дойти. Но это не так просто, как кажется, потому что расстояния все же не малы. Но так же, как и Херсон, под огневым влиянием они делают город безлюдным", — говорит Чмут.

Днепр и Харьков

"С Днепром немного лучше ситуация, ведь больше расстояние. Но подобная история. И то же с Харьковом. Сегодня потенциала захватить какой-нибудь из этих четырех городов так с ходу – у россиян очевидно нет. Но хаос в управлении войсками приведет к тому, что мы можем посыпаться на фронте так, что это будут не посадки и километры, а бригадные районы обороны, десятки километров одномоментно.

И если то, что сейчас есть, год назад звучало как "вы нагнетаете", то сейчас все смотрят на карту и думают: "А что происходит? Почему никто ничего не делает?" А не то что никто ничего не делает. Просто сделать не могут", — объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской ОВА заверили про готовность к отражению российского наступления.