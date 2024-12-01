Россия планирует наступление в Запорожской области. Военный сказал, готова ли к этому Украина

Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток

Российские военные планируют наступление в Запорожской области. Они проводят накопление живой силы, а также делают перегруппировку личного состава и техники, продолжая при этом ежедневные штурмовые действия пехотными группами.

Об этом сообщил командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко, пишет "Суспільне". По его словам, украинская сторона к новому сценарию готова.

"Они (российские войска, — Ред.) готовятся к масштабному наступлению на нашем направлении — имею в виду Запорожскую область. Есть все признаки для этого и они проводят много различных действий по перемещению и подготовке. Готовы ли мы к их наступлению? Я думаю, готовы", — сказал Хильченко.

Он добавил, что россияне пытаются перемещать часть своих подразделений в Курскую область. Однако делать это они стараются незаметно.

"Перемещение своих сил они делают очень скрыто. Их государство воюет всю жизнь. Воевать они умеют и поэтому делают это максимально скрыто, как им это удается. Но все равно мы обнаруживаем их перемещения, понимаем, куда опрокидывают какие подразделения… Есть накопления. Подразделения разведки проводят обобщение этой информации… и ожидаем их активных действий в одном из направлений (в Запорожской области, — ред.)", — считает командир бригады.

Российские войска ежедневно продолжают штурмовые действия, используя, в основном пехотные штурмовые группы без применения техники.

"То есть армия РФ не использует какие-либо значительные свои силы. Используют они личный состав без техники, иногда используются мотоциклы, баги. Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток. Ночью вообще перемещение никакое не проводится. Максимум, что они могут сделать, это в глубине своей обороны пополнить провизию, ротацию личного состава. Это все в глубине, и там мы его обнаруживаем", — подытожил Хильченко.

Напомним, ранее "Телеграфу" в эфире YouTube-передачи "Зараз" рассказал военный эксперт, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, есть ли угроза наступления для Запорожья.