В Запорожье выросло число жертв ракетного удара, двое раненых дозвонились спасателям (фото)

Женщины ждали помощи более семи часов

В Запорожье выросло число жертв ракетного удара по частной клинике в центре города, который россияне нанесли 10 декабря. На данный момент известно о шести погибших и 22 раненых, среди которых один ребенок.

Двум пострадавшим удалось самостоятельно дозвониться спасателям из-под завалов разрушенного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Две женщины, оказавшиеся под завалами, смогли позвонить по телефону на номер "101". Спасатели сразу выяснили их местонахождение и начали работы по спасению.

Женщины ждали помощи более семи часов. Спасатели с помощью специального оборудования смогли достать их из-под обломков живыми. После этого врачи осмотрели пострадавших и отвезли их в больницу.

В общей сложности спасатели ГСЧС освободили из-под завалов четырех человек. К сожалению, позже стало известно, что еще один пострадавший от ракетного удара скончался в больнице.

На месте продолжаются спасательные работы. Там работают все городские экстренные службы, а психологи ГСЧС помогают людям справиться с пережитым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно россияне ударили КАБами по Запорожью. В результате атаки погибли 9 человек, еще 19 были ранены.