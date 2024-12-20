"Не "Оверлорд", но…": военный эксперт рассказал, есть ли угроза наступления россиян на Херсон

Ранее СМИ писали о подготовке россиян к десантной операции

Попытка россиян форсировать на лодках Днепр в районе Антоновского моста не является подготовкой к массированному штурму. Враг может проводить здесь только диверсионные рейды.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт, экс-работник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак. По его словам, на этом направлении у россиян есть только лодки и пехота, но нет возможности переправлять тяжелую технику.

"Это действительно продолжение той истории о 300 лодках, которые собрали россияне. Это не похоже на операцию "Оверлорд" (операция по высадке союзных сил летом 1944 года в Нормандии для открытия второго фронта в Европе. — Ред.) с высадкой морского десанта, как это было во время Второй мировой войны. Это похоже было на то, чтобы маленькими группками просачиваться в наши тылы и делать диверсии", — сказал Ступак.

Он допустил, что вражеские диверсионные группы могут во время своих рейдов на правый берег Херсонской области передавать оружие или взрывчатку своим агентам, действующим на контролируемой Украиной территории. По словам Ступака, далее это оружие уже может использоваться для совершения террористических актов в украинских городах.

"Но наши военные все это видят. Они нафаршировали россиян, сквозь мясорубку протащили, и никто из них не вернулся", – подытожил Ступак.

Ситуация под Херсоном

Напомним, утром 20 декабря российская диверсионно-разведывательная группа пыталась форсировать Днепр в районе Антоновского моста. В это время россияне массированно обстреливали Антоновку и Херсон. Однако Силы обороны ликвидировали группу, пытавшуюся форсировать реку.

Ранее спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ситуация под Херсоном полностью контролируема ВСУ и все ходы врага давно "записаны".