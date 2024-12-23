Действительно ли Россия собирается наступать на Херсон: военный объяснил цели РФ

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины расставил точки над "і"

Вооруженные силы Украины освободили Херсон осенью 2022 года, но российские войска планируют снова оккупировать город. При этом сообщения в СМИ о вероятности наступления в ближайшее время являются не более, чем элементом информационного нагнетания.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, для того, чтобы провести успешную операцию по захвату Херсона, нужно форсировать Днепр, а для этого понадобится огромное количество военнослужащих и техники.

Сейчас для России нецелесообразно форсировать Днепр, подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что российские войска пока даже не могут продвинуться возле Покровска, или полностью занять Курахово. На этих направлениях они сосредоточили 150 тысяч своих военных.

Что касается Херсона, то россияне были вынуждены бежать оттуда в 2022 года, имея лучшее оснащение.

"Я думаю, что там идет определенное информационное нагнетание с, возможно, плановой какой-то такой отвлекающей манерой. И это скорее будет сопровождаться какой-то мощной информационной кампанией", — заявил Тимочко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне пошли в наступление. Сырский назвал особо сложные направления фронта.