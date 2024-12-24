Бронирование от мобилизации по новым правилам: в Минэкономики объяснили облегчение условий

Уменьшение финансового ценза должно уравнять людей с высокими и средними зарплатами

Новые правила бронирования работников критически важных предприятий, которые предусматривают выплату забронированному работнику зарплаты минимум 20 тысяч гривен и отсутствие налоговых долгов у предприятия – это облегченная форма экономического бронирования.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко. Он объяснил, почему в новых правилах бронирования правительством был установлен зарплатный критерий.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Отсрочка для ФЛП, мошенничество на бронировании и увеличение лимитов: как получить "броню" по новым правилам".

— Можно сказать, что это лайтовый вариант экономического бронирования. Вы же помните, речь шла об экономическом бронировании: сделаем так, чтобы экономика работала. Первоначально речь шла о 35 тысячах. Мы снизили этот ценз почти вдвое, — говорит чиновник.

Он согласился с мнением, что не все руководители предприятий будут удовлетворены таким нововведением, но, по его словам: "Никогда это не будет устраивать всех. Никогда".

Говоря о получении предприятиями статуса критически важных, чиновник пояснил, что сейчас число таких предприятий составляет около 20 тысяч, а в 2025 году, если их количество и будет уменьшено, то несущественно.

— Мы сочли, что примерно 60% в наполнении бюджета идет через [эти 20 тысяч] критически важных предприятий, учреждений и организаций. И даже больше. Хотя их гораздо меньше в процентном значении ко всем предприятиям [в Украине], — говорит Сергей Сметанко.

Он признал, что существовала проблема мошенничества на бронировании. Ее масштабы достигали примерно 5—10% манипулирования системой.

Напомним, Телеграф писал, какие работники не подлежат бронированию от мобилизации.