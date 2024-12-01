Новые правила бронирования: что изменится с 1 декабря для критических предприятий и военнообязанных украинцев

Юрист рассказал, какая ответственность угрожает тем, кто будет злоупотреблять правилами

С 1 декабря 2024 года в Украине начинают действовать новые правила бронирования работников, имеющих критическое значение для функционирования предприятий. Эти изменения касаются как процедур подачи заявок, так и критериев отбора.

"Телеграф" подробно и доступно объясняет, как будет работать обновленная система, что такое зарплатный критерий и сколько нужно отработать на предприятии, чтобы получить бронь.

Исключительно электронный формат

Одним из ключевых изменений, над которым работало Министерство цифровой трансформации Украины, станет цифровизация процесса бронирования. Все заявки теперь будут подаваться исключительно через приложение "Дия". Это, по мнению чиновников, должно значительно упростить процедуру для предприятий и уменьшить бюрократические задержки. Ведь результат рассмотрения заявки поступит через 24 часа после ее отправки.

Среди преимуществ электронной системы также автоматизированная проверка данных с базы "Оберег", прозрачность процесса и уменьшение рисков ошибок через человеческий фактор.

Также будет проходить ежемесячный мониторинг соответствия предприятий и организаций всем критериям. Сейчас такие проверки будут более тщательными. Поскольку именно после запуска электронной процедуры произошел двойной прирост забронированных.

Как говорит "Телеграфу" адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев, если предприятие имеет нарушение, ответственность в первую очередь заключается в его лишении статуса критически важного.

— То есть если предприятие потеряет свой статус, его работники автоматически потеряют право на отсрочку от мобилизации и будут подлежать мобилизации на общих основаниях. К тому же, мы уже сталкивались с подобными ситуациями, когда предприятие внезапно потеряло статус критического и у работников автоматически отменялись все отсрочки от мобилизации, — объясняет юрист.

Критерии для бронирования работников

По-прежнему забронировать своих работников от мобилизации могут только те предприятия, которые обеспечивают потребности сил обороны или определены как критически важные. Список последних формируют областные военные администрации в согласовании с Министерством экономики и Министерством обороны.

Бронирование на предприятиях, финансируемых "за средства международных партнеров", будет регулировать Минреинтеграции, которое составит их перечень.

Сам работник также должен отвечать четко определенным требованиям:

Состоять на военном учете; Отсутствовать в базе розыска и иметь уточненные военно-учетные данные; Минимальная заработная плата должна составлять 20 000 грн (не менее 2,5 минимальной зарплаты на 30 ноября 2024 — Ред).

Данная норма о заработной плате не касается коммунальных и государственных учреждений.

Не подлежат бронированию из-за отсутствия их специальностей в базах Минобороны работники ФЛП или гиг-контрактов (временная работа или по договорам на одну задачу — Ред.). Бронировать можно только официально трудоустроенных лиц, состоящих на военном учете.

Сроки бронирования

Для компаний, уже имеющих забронированных работников, введен переходный период. То есть бронирование, оформленное до 23 ноября 2024 года, остается в силе, но только до 28 февраля 2025 года. После этой даты они будут автоматически упразднены, если предприятие не подтвердит их через новую электронную систему.

Поэтому все критически важные предприятия должны до февраля подать новые заявки в соответствии с обновленными правилами.

Как получить статус критически важного предприятия?

Частные компании, стремящиеся получить возможность бронировать работников, должны соответствовать по меньшей мере двум основным критериям. А именно – обеспечивать средний уровень заработной платы на предприятии на уровне от 20 000 грн.

Третий критерий – один из общих, региональных или отраслевых критериев, которые должны быть разработаны профильными министерствами или областными администрациями.

Эти требования будут гарантировать, что только стабильные и финансово ответственные предприятия будут получать этот статус. В частности, минимизируются риски злоупотреблений.

Речь идет о ситуациях, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании и платят только тот минимум, который нужен конкретному работнику.

— И здесь немаловажный момент: если аудит обнаружил такое нарушение, то предприятие может обжаловать вопросы проверки в суде, но за это время работники не будут иметь права на отсрочку, и ТЦК может мобилизовать их по закону. И даже если суд подтвердит неправомерное лишение статуса, то за это время люди уже будут мобилизованы. Поэтому выигранный судебный процесс фактически не будет иметь смысла. Сейчас эти вопросы можно постоянно мониторить на критичность, – объясняет "Телеграфу" юрист Роман Лихачев.

Ограничение количества забронированных работников

Новые правила сохраняют предварительные лимиты на количество военнообязанных, которые можно забронировать. Обычно в пределах 50% от общего количества военнообязанных работников. И более 50% — только по отдельному решению министра обороны.

Признанные Минстратегпром критически важные предприятия из сферы ОПК по-прежнему будут иметь возможность бронировать 100% своих работников, за исключением проработавших менее одного квартала (менее 3 месяцев — Ред. ).

Как объясняет "Телеграфу" юрист Роман Лихачев, вероятно, это нужно для того, чтобы подтвердить, что средняя заработная плата работника за квартал была не менее 20 тысяч. Впоследствии, после вступления налоговых изменений в силу, этот срок сократится до одного месяца.

Также полное бронирование с 1 декабря получают предприятия, которые обеспечивают непрерывную работу энергетической системы, занимаются фортификационными работами, дипломатические учреждения, Красный Крест и другие гуманитарные организации.

Впоследствии Кабмин включил в список бронирования специалистов по стоматологии, протезистам, техникам и тому подобное.

Постановление №1362

Как говорит "Телеграфу" адвокат Роман Лихачев, возможность забронировать ровно половину военнообязанных работников имеет интересный нюанс. Ведь если 50% будут забронированы, остальные 50% остаются на предприятии. И, скорее всего, ТЦК может мобилизовать тех, кто не забронирован. Это их законное право. Поэтому возникает вопрос, как сохранить эти 50%.

— Если брать статус военнообязанных от 18 до 60 лет, то мне интересует возрастная выборка 18-25 лет. То есть, предприятия могут фиктивно набирать работников в возрасте 18-25 на работу, чтобы их не мобилизовали, а другую часть людей бронировать. Это может быть одним из выходов и вариантов, которые будут использовать предприниматели, — заключает адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Также известно, что некоторые компании соблюдают политику сохранения рабочих мест мобилизованных работников и продолжают выплачивать им зарплату.