Отсрочка для ФОПов, мошенничество на бронировании и увеличение лимитов: как получить "броню" по новым правилам

Какая зарплата должна быть у забронированного работника и кто формирует перечень критически важных предприятий, рассказали в Минэкономики

С 1 декабря в Украине заработали новые правила бронирования работников критически важных предприятий . Главные нововведения выглядят так: минимальная зарплата забронированного работника должна быть не менее 20 тысяч гривен, а само предприятие не должно иметь налоговых долгов. Более того, все заявки на отсрочку теперь подаются в "ДіЯ" и установлен лимит на бронирование: не более 50% общего количества военнообязанных работников.

Эти новые условия уже успели вызвать шквал критики среди руководителей предприятий, ведь не все из них, особенно в селах, способны обеспечить достаточный уровень зарплаты для бронирования. Чего ждать от бронирования по-новому, в блицинтервью "Телеграфу" рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко.

– Сергей, объясните, почему в новых правилах бронирования правительством был установлен зарплатный критерий?

– Можно сказать, что это лайтовый вариант экономичного бронирования. Вы же помните, речь шла об экономическом бронировании: сделаем так, чтобы экономика работала. Первоначально речь шла о 35 тысячах. Мы снизили этот ценз почти вдвое.

– Но не все руководители предприятий удовлетворены таким нововведением, не всех это устраивает.

– Никогда это не будет устраивать всех. Никогда.

Директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко

– Сейчас идет новый процесс получения предприятиями статуса критических. Как изменится их количество с 2025 года? Критически важных предприятий станет больше или меньше?

– Сейчас их около 20 тысяч. Если и будет уменьшено, то это незначительное количество.

– Какую долю в наполнении бюджета занимают эти 20 тысяч предприятий?

– Мы посчитали, что примерно 60% в наполнении бюджета идет через критически важные предприятия, учреждения и организации. И даже больше. Хотя их гораздо меньше в процентном отношении ко всем предприятиям [в Украине].

– Действительно ли была проблема мошенничества на бронировании?

– Да.

– И какие масштабы?

– Приблизительно 5—10% — это было манипулирование системой.

– Я общался с некоторыми депутатами из комитета нацбезопасности и обороны, и они говорят, что именно Кабмин должен определить своим постановлением перечень критически важных предприятий .

– Нет смысла, ведь это будет очень обременительно и тяжело. Решение правительства – долгий процесс согласования, принятия решений, доработки. Это займет очень много времени. Чем выше уровень принятия решения, тем оно дольше [принимается]. Это дает упругость системы.

У Кабмина есть, например, перечень предприятий и организаций, стратегически важных для экономики и безопасности государства. Но он обновляется раз в год-полгода, а бизнес работает каждый день. Поэтому есть хорошая система, которая отдана на решение органов (перечень критических предприятий формируют областные военные администрации в согласовании с Минэкономики и Минобороны. — Ред.). Это быстрота, гибкость и оперативность принятия решений.

– Лимит в 50% забронированных на предприятии. Относительно этой нормы также слышим много жалоб. Например, коммунальные предприятия отмечают, что им требуются гораздо большие лимиты. Каков механизм увеличения лимита? Есть ли он вообще?

– Есть. Можно увеличить по решению министра обороны. Решение министра обороны может быть принято на основании рассмотрения межведомственной рабочей группы (МРГ. — Ред.) по мобилизации и призыву. Секретариат этой группы – Министерство обороны. То есть предприятие обращается к органу, который определил его критически важным, обосновывает свою необходимость. Если орган согласен с этой аргументацией, то передает это на Министерство обороны, Минобороны передает это на рассмотрение МРГ, а МРГ предлагает министру (или не предлагает) увеличить квоту.

– И такие кейсы уже были? Ну то есть работает этот механизм или нет?

– Да, были.

– Относительно отсутствия задолженности по налогам у предприятия для оформления отсрочки для своих работников. Это справедливо? Мы понимаем, что у малого бизнеса вполне может быть такая задолженность. И что тогда? Почему вообще это стало критерием для бронирования?

– Без налогов не будет бюджета, не будет зарплаты военным, закупки вооружения и военной техники. Поэтому налоги – это критерий. Если у вас есть задолженность… Ну, извините…

– Но предприятие может быть критически важным и одновременно иметь задолженность. Такое может быть?

– Нет. Оно не может быть критическим, если у него есть задолженность. Значит, оно неправильно работает.

– Что делать, если при оформлении бронирования возникают технические проблемы в "ДіЯ"?

– Обращаться на службу поддержки "ДіЯ" и ждать, когда они отрегулируют. В любой информационной системе могут быть сбои, не загружаются какие-то данные. Я думаю, что со временем будет лучше и лучше.

– Что касается бронирования ФОП (ФЛП, укр. — ФОП. — Ред). Раньше звучали такие идеи. Как сейчас смотрят на это в Минэкономики?

– Пока это не поддерживается. Нужно понимать, что здесь вопросы не в бронировании ФОП, а в ведении ФОП как субъектов системы мобилизационной подготовки и мобилизации. Там не только бронирование, но и права, обязанности, ответственность. Готовы ли ФОПы на это идти? Когда мы этот вопрос поднимали в IT-среде, они сразу говорили, что нет, их это не интересует. Любой ФОП может перейти на общую систему налогообложения и бронироваться.

– То есть вопрос бронирования ФОПов не рассматривается? Я правильно понял?

– Не рассматривается, поскольку это не считается целесообразным.