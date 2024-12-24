Можно ли оформить отсрочку от мобилизации после кибератаки на реестры Минюста

В некоторых случаях нужно обращаться в ТЦК

Кабинет Министров Украины принял постановление №1445 от 20 декабря 2024 года, предусматривающее остановку сроков административного производства и предоставление публичных (включая электронных) услуг, осуществляемых с использованием единых и государственных реестров Министерства юстиции. Это решение приняли из-за масштабной кибератаки, которая ограничила доступ к указанным реестрам.

Согласно постановлению, останавливаются все сроки административных производств, в которых используются реестры Минюста, включая реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС). Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что остановка работы реестров Минюста повлияла на рассмотрение заявлений на отсрочки от мобилизации в отдельных случаях.

"Фактически это означает остановку рассмотрения вопросов предоставления отсрочек в ситуациях, когда для их решения территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) нуждаются в информации из реестра ДРАЦС. Это касается, в частности, отсрочек по пунктам 13 и 14 законодательства, но только если ТЦК и СП действительно проверяют информацию в реестре. Семидневный срок на рассмотрение заявлений ставится на паузу с 20 декабря 2024 года до возобновления работы реестров", — рассказала юрист.

Кроме того, из-за этой ситуации многодетные родители временно не могут оформить отсрочку через платформу "Резерв+" .

В то же время Тарасенко подчеркнула, что реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕДЭБО) продолжают функционировать без ограничений, поэтому решение Кабмина не повлияет на процедуры, связанные с этими реестрами.

Что делать, если остановили рассмотрение заявления

Адвокат рекомендует гражданам, оказавшимся в ситуации задержки рассмотрения заявления на отсрочку из-за остановки реестров, обратиться в ТЦК и СП с просьбой о выдаче письменного подтверждения остановки рассмотрения заявления .

"Этот документ будет доказательством, что пока рассмотрение заявления не завершено, мобилизация или направление на ВВК невозможны", — отметила Тарасенко.

Ранее "Телеграф" писал, сколько времени уйдет на возобновление госреестров после кибератаки. Позже министерство сможет назвать более четкий срок полного обновления данных, однако это продлится около двух недель.