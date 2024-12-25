Російські царі неодноразово хотіли перенести столицю до Києва: історик розповів цікаві подробиці

Чому Росія прагнула перенести столицю в Київ?

Протягом століть Росія виявляла інтерес до перенесення своєї столиці в Київ, що є свідченням неабиякою значущості міста. Ця ідея виникала неодноразово, починаючи з XVII століття і до початку XX століття, і відображала прагнення російських правителів зміцнити свої імперські амбіції.

Історик Олександр Алфьоров розповів про ключові моменти та особистості, які впливали на цю ідею. А також значення Києва як сакрального міста для українців.

Ранні спроби перенесення столиці

Перші згадки про можливість перенесення столиці з Москви до Києва з'явилися в оточенні царя Олексія Михайловича в середині XVII століття. Після підписання Переяславської угоди 1654 року московити намагалися закріпитися в Києві, але місцеве населення активно чинило опір, що ускладнювало реалізацію цих планів.

Петро I та Санкт-Петербург

У XVIII столітті Петро I вирішив створити нову столицю — Санкт-Петербург, щоб уникнути "древнього" іміджу Москви. Проте ідея Києва як столиці продовжувала обговорюватися. Наприклад, Єлизавета Петрівна, дочка Петра I, відвідувала Київ і задумувалася про його потенціал як нової столиці.

Катерина II та подальші спроби

Катерина II також розглядала можливість перенесення столиці до Києва. Вона цікавилася містом під час свого візиту й отримувала позитивні відгуки від дипломатів про його історичну значущість. Однак, через вороже ставлення місцевого населення, ці плани не були реалізовані.

Микола I та останні спроби

У 1830-х роках Микола I знову порушив питання про Київ як третю столицю після Москви та Санкт-Петербурга. Хоча були розпочаті певні будівельні проєкти для створення адміністративних установ у Києві, ці плани також не вдалися через опір місцевого населення.

Історія спроб перенесення російської столиці до Києва демонструє постійне прагнення російських правителів привласнити українську історію та культуру. Проте Київ залишався і залишається українською столицею, символом національної ідентичності та незалежності. Сьогодні Київ є важливим культурним і політичним центром України, що підтверджує свою роль у європейському контексті.

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