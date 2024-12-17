Киеву точно более 1500 лет, и основали его не легендарные братья: историк рассказал о последних исследованиях

Сколько на самом деле лет Киеву? Новое исследование опровергает исторические мифы и раскрывает неизвестные страницы становления древнего города.

Киев, город с тысячелетней историей, всегда привлекал внимание исследователей и археологов. В новых исследованиях, посвященных богатой истории столицы Украины, представлены свежие факты и открытия, связанные с ее основанием и развитием.

Сегодня есть уникальные реконструкции Киева времен средневековья, созданные командой архитекторов и научных консультантов. Архитектор Дмитрий Горбатюк вместе с археологами рассказывает о разных концепциях основания города, пытаясь определить, сколько лет на самом деле Киеву и как начиналось его развитие как столицы великого средневекового государства Руси.

1500-летие Киева

В 1982 году Киев отметил свое 1500-летие. Этот праздник стал поводом для масштабных строительных работ, среди которых реконструкция Золотых Ворот и открытие памятника основателям города на Старокиевской горе. Археологические исследования показали, что укрепления старокиевского городища уходят корнями в V век, а их модернизация произошла во времена Святослава, после нападения печенегов в 968 году.

Археологические открытия

Последние археологические исследования показывают, что территория Киева была населена еще с III-IV веков нашей эры. Однако непрерывность жизни на этой территории остается под вопросом. Исследователи считают, что древнейшее поселение могло возникнуть в VI веке, но археологические материалы не подтверждают эту гипотезу однозначно. Важными находками стали жилища корчакской культуры VI века, обнаруженные на старокиевском городище.

Старокиевское городище

Старокиевское городище считают местом основания Киева в конце V века. Археолог Виталий Козюба напоминает, что последние исследования этого укрепления изменили представление ученых о возрасте древнейшего киевского городища. Раскопки показали, что укрепления существовали в несколько этапов, а самый древний этап относится к концу V века. Большинство историков единодушно в том, что постоянное поселение было на территории Киева в VIII веке.

Легенды об основателях

Легенда об основателях Киева — Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбиде — предмет дискуссий среди ученых. Большинство исследователей считают эти фигуры вымышленными персонажами, созданными на основе топонимических названий местности. Однако существует вероятность, что Кий был реальным историческим персонажем, от которого происходит название города.

Легенда о трех братьях и сестре Лыбидь имеет признаки эпонимности — названия географических объектов могли вдохновить на создание этих персонажей. Летописцы использовали устные источники для описания событий раннего средневековья, поэтому сложно определить точность этих преданий.

Исследования истории Киева продолжают открывать новые горизонты знаний об этом великом городе. Благодаря усилиям археологов и историков мы можем лучше понять его истоки и развитие в течение тысячелетий.

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