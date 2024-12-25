"Мир следит за действиями обеих сторон": у Трампа отреагировали на рождественский обстрел

Чиновник не стал говорить, кто несет ответственность за обстрел

Будущий специальный представитель США по Украине Кит Келлог осудил российскую ракетную атаку утром 25 декабря. Он отметил, что совершать обстрелы на Рождество "неправильно".

Об этом он написал в социальной сети X. Он добавил, что США как никогда ранее хотят принести мир в регион.

"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество. Нанесение широкомасштабных ракетных и беспилотных ударов в день рождения Господа неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон", — написал Келлог.

Пользователи сети обратили внимание, что в своем сообщении Келлог не стал упоминать Россию, а также удивились тому, что он упомянул "обе стороны".

Стоит отметить, что посол США в Киеве Бриджит Бринк более открыто обвинила Россию в обстрелах Украины. Кроме того, она отметила, что Москва использует уже третью зиму в качестве оружия против украинцев.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 декабря россияне запустили более 70 ракет разных типов и почти 120 беспилотников. Сильнее всего пострадали Днепр и Харьков.