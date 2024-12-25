"Есть некоторые серьезные проблемы": какая ситуация в Днепре после массированного обстрела (фото)

У некоторых после обстрелов пропал свет и отопление

Днем стал одним из городов, которые на Рождество оказались под атакой россиян. В результате повреждены объекты инфраструктуры и не только, а также есть один погибший — погибший Кроме того, в Днепре ввели отключения света, а у некоторых граждан были перебои с отоплением в квартирах.

Мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook прокомментировал утреннюю атаку. Он подчеркнул, что есть некоторіе серьезніе проблемы. При этом городской глава уточнил, что если бы к обстрелам не готовились, было бы еще хуже.

"Все трудятся. Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть некоторые серьезные проблемы. Чтобы не писать лишнего и не давать врагу полезной информации более подробно проинформирую в 14 часов. Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", — сказал Филатов.

В настоящее время известно, что кроме инфраструктуры, повреждено админздание, разбиты окна в девятиэтажке, изувечен также частный дом. Одно хозяйственное сооружение загорелось, сообщает Глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Рядом с людьми представители всех служб и благотворители. Они предоставляют необходимые материалы, чтобы временно закрыть избитое. Уже третий год наше Рождество омрачено войной. Но это наше. Выстоим и Победим", — пишет Лысак.

Обстрел и взрывы

Ранним утром россияне запустили по территории Украины ракеты разных типов. Днепр и область оказались также под прицелом.

Примерно в 06:32 Воздушные силы предупредили о движении ракет на город и вскоре прогремели взрывы.

Спустя несколько минут прогремели повторные взрывы.

В 06:59 взрывы были слышны в третий раз.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Днепре из-за обстрела погиб работник теплоэлектростанции (ТЭС).

Ситуация со светом

После взрывов Днепре частично исчезло электроснабжение.

В ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" обнародовали графики действующих в области отключений. В компании подчеркнули, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может изменяться.

Также из-за обстрелов в Днепре и Зеленодольске 55 и 100 домов без теплоснабжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Сергей Нагорняк порадовал украинцев прогнозом насчет того, когда в домах снова появится свет после отключений.