Отделаться штрафом не выйдет? Что грозит тем, кто будет запускать пиротехнику на Новый год

Взрыв пиротехники напоминает взрывы снарядов, поэтому может испугать людей и животных

В Украине продолжается полномасштабная война с Российской Федерацией, поэтому запускать праздничные салюты в новогодние праздники запрещено законодательно.

Патрульная полиция Украины напомнила гражданам об ответственности за нарушение законодательства. За использование пиротехники (салютов, фейерверков, петард — Ред.) предусмотрены:

административная ответственность (согласно ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях);

уголовная ответственность (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей КУоАП предусматривают наказание в виде штрафа с возможной конфискацией пиротехники, а Уголовного кодекса Украины — наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен, ареста на 6 месяцев или лишения свободы на срок до 5 лет.

Также полицейские напоминают: взрыв пиротехники напоминает взрывы снарядов, поэтому может испугать людей и животных. Подобные средства наносят вред психологическому здоровью населения и животным, которые переживают ужасы войны.

"Если вы заметили лиц, запускающих фейерверки или слышите характерный звук от их использования, сообщайте на линию 112/102", — сообщили в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Ровно неизвестные запустили салют, несмотря на третий год полномасштабной войны.