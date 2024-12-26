Как казаки Новый год праздновали: гетманские пиры и народные традиции

Простые люди даже не знали точной даты праздника и жили по церковному календарю

Празднование Рождества и Нового года в Украине имеет богатую и сложную историю, тесно связанную с календарными изменениями и политическими влияниями. Эти праздники имеют глубокие корни, которые уходят в те времена, когда христианство только начинало укореняться в украинских землях.

Об этом рассказал кандидат исторических наук, преподаватель Полтавского педуниверситета Игорь Сердюк. Он опроверг распространенное представление о массовых народных празднованиях в тот период.

Календарная путаница: почему были разные даты

По словам историка, все христианские конфессии празднуют Рождество 25 декабря, но по разным календарям — юлианскому или григорианскому. Ошибочно считать, что 25 декабря было исключительно "католическим" Рождеством, ведь многие православные церкви, включая болгарскую, греческую, румынскую и константинопольскую, издавна отмечали рождение Христа именно в этот день.

Юлианский календарь, введенный еще Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, имел определенную погрешность — отставал от астрономического года на 11 минут и 14 секунд. За полторы тысячи лет это создало разницу в 10 дней, что привело к смещению даты празднования зимнего солнцестояния.

Особенно курьезным был период гражданской войны. По словам Игоря Сердюка, когда на территорию Украины приходили белогвардейские войска, они возвращали старое летоисчисление, заставляя время буквально "разворачиваться назад".

Как менялась дата Нового года

Интересно, что на Руси Новый год сначала отмечали в марте, затем в сентябре, и только с 1700 г., по указу Петра I, начали праздновать 1 января. Примечательно, что 1699 был чрезвычайно коротким — длился всего три месяца, от осени до зимы.

Празднование на Гетманщине: роскошь и традиции

Празднование в казацкой Украине существенно отличалось от современного. Самые пышные торжества проходили в гетманском дворе, куда съезжалась казацкая старшина с семьями. Традиционными подарками были:

Икра;

Апельсины и лимоны;

Засахаренные фрукты;

Вина;

Часы.

Алкоголь также занимал важное место в праздничных застольях: употребляли вино, водку и настойки, даже шампанское. Настоящее шампанское привозили из Польши. Однако местные умельцы создавали "подделки", добавляя известь в вино для газации.

По историческим документам, такие празднования могли иметь серьезные последствия. К примеру, считают, что гетман Даниил Апостол умер именно после новогодних застолий, вероятно, от инсульта.

Народные традиции или миф?

Большинство простых людей не знали ни часов, ни календарей, и ориентировались на религиозные праздники. Популярный образ дедуха как украинского символа Нового года также подвергается сомнению. Современные традиции празднования Нового года, включая массовые застолья, появились уже в советский период. После упразднения Рождества в 1929 году празднование Нового года стало важным элементом новой советской культуры. Со временем к нему добавились новые атрибуты, такие как Дед Мороз и Снегурочка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как казаки в бильярд играли. Европейские развлечения существовали уже при Гетманщине.