Коли буде наступна ракетна атака на Україну: експерт назвав дату

Зараз росіяни мають запаси, яких вистачить на дві масштабні ракетні атаки

Росіяни готують наступну ракетну атаку ближче до Нового року, не виключено, що у святкову ніч. Другий обстріл буде через 7-10 днів після Нового року.

Потім Москва візьме паузу щонайменше до кінця місяця. Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів РБК-Україна.

Після того, як росіяни влаштували ракетний обстріл України на Різдво, у них ще залишилися запаси, яких достатньо на дві масштабні атаки. Крім того, ворог продовжує накопичувати ракети і має допомогу Північної Кореї.

"Я думаю, що вони готуються одну (масштабну атаку — ред.) провести ближче до Нового року. Або навіть у новорічну ніч. І друга буде через 7-10 днів після Нового року", — припускає експерт.

Він нагадав, що окупанти мають не лише військову, а й політичну мету напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Тому, за словами експерта, частота російських атак по Україні буде справді високою.

Мусієнко вважає, що ворог використає максимум ракет, після чого очікується пауза. Відновлення ударів може настати наприкінці січня – на початку лютого. Експерт також назвав характерні ознаки, що вказують на підготовку росіян до можливих обстрілів.

"По-перше, розвідувальна інформація. По-друге – це ознаки з авіацією. Тобто борти переміщуються по лінії в "Енгельс" або навпаки. Можна помітити, як прибувають борти, які підвозять ракети", – пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. В результаті постраждали 8 людей. Четверо з постраждалих перебувають у відділенні реанімації у тяжкому стані.