Судьбоносная позиция: адвокат прокомментировал решение суда о депутатстве Шуфрича

Конституция Украины содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения депутатской деятельности, и взятие депутата под стражу в нем нет

Шевченковский районный суд г. Киева обязал своим определением от 24 декабря исполнительную власть гарантировать право Нестора Шуфрича на осуществление депутатской деятельности.

Адвокат Виктор Карпенко назвал это решение шагом в защиту демократизма в Украине, подчеркнув, что указанный прецедент судьбоносный.

"Судьбоносность этого решения в уважении к основополагающему конституционному принципу демократического государства: распределению власти на исполнительную, обеспеченную силой государственного принуждения, законодательную и судебную — как не влияющие непосредственно на работников силовых структур", — говорит адвокат.

Он подчеркнул, что в демократическом обществе арест представителя законодательной или судебной ветви власти, кроме случая задержания последнего с поличным или сразу после его совершения, должен производиться с согласия парламента или высшего органа судебной власти.

Адвокат считает, что в Украине законы по неприкосновенности народных депутатов меняются от крайностей к крайностям.

"Сначала ст. 80 Конституции Украины предусматривала полную неприкосновенность народных депутатов. Без согласия ВРУ депутата было невозможно не то, что арестовать, даже сообщить ему о подозрении и передать дело в суд", — пишет Карпенко.

Адвокат напоминает, что позже депутатская неприкосновенность была полностью упразднена. Вместо того, осталась декларативная норма, расследующая дело ДБР или НАТО.

"Кстати, по делу Шуфрича эту норму легко обошли, назначив руководителем следственной группы следователя СБУ", — подчеркивает Карпенко.

Кроме того, он говорит, что с 1 января 2020 исполнительная власть получила возможность привлечь каждого оппозиционного народного депутата "за государственную измену".

"Соответственно, оказавшиеся под прицелом исполнительной власти народные депутаты "подозревается в измене" легко оказались под стражей без какого-либо парламентского контроля", — заявляет адвокат.

Карпенко отмечает, что статья 81 Конституции Украины содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения депутатской деятельности, и заключение депутата под стражу в указанной статье не указывается.

"Так как быть с народными депутатами, которых без парламентского контроля заключили под стражу, но которые не перестали быть народными депутатами? Конечно, если не желать оказать исполнительной власти соблазн сажать оппозиционеров под стражу, чтобы закрыть им трибуну, должна быть предусмотрена возможность народного депутата, которому избрано содержание под стражей, осуществлять депутатскую деятельность. Если исполнительная власть просит содержать под стражей, она должна обеспечить механизмы к реализации депутатом полномочий", — заявляет адвокат.

По его мнению, только ВРУ должен решать вопрос об отстранении депутата от парламентской деятельности на время расследования.