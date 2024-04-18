Фигурантов по делу Шуфрича стало больше: СБУ разоблачила помощника депутата, что он сделал

Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества

Более полумиллиона российских рублей всего за три месяца. Бывший помощник одиозного нардепа Шуфрича помогал российским оккупантам, финансируя Росгвардию. В настоящее время злоумышленник разоблачен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram. Отмечается, что экс-помощник уже задержан.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму. По материалам дела, этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму", — говорится в сообщении.

Всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей. Назначение платежей – предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова, отчитываются в ведомстве.

"По результатам проведенных мероприятий следователи и оперативники СБУ задержали бизнес-партнера Шуфрича и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", — пишет СБУ.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фамилия фигуранта дела не разглашается. Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в начале февраля 2024 года нардеп Шуфрич уже получил соответствующее подозрение. По данным следствия, нардеп наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму.