Направление на ВВК будут выдавать через "Резерв+": когда запустят нововведение

Система начнет работать ближе к весне

Украинские военнообязанные смогут получать направление на ВЛК через "Резерв+" и для этого им не придется посещать ТЦК. Нововведение планируют запустить уже в конце февраля 2025 года.

Об этом пишет sud.ua. При этом планируется, что к этому времени в Украине уже будет работать цифровая военно-врачебная комиссия, которая будет функционировать на базе гражданских медицинских заведений.

Решения ВВК после прохождения комиссии будут поступать не в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны.

"Медицинское освидетельствование можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", — сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, военнообязанные будут проходить ежегодный скрининг в своем медучреждении, после чего его результаты будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и будут храниться в электронной системе здравоохранения. На основании этих данных будут формироваться выводы о пригодности.

Таким образом Минобороны будет получать данные о состоянии здоровья военнообязанных из обычных медицинских заведений по итогу посещения врача по месту пребывания.

Как сообщалось ранее, в приложении "Резерв+" появилась функция повторного уточнения данных в ТЦК. Это необходимо, если у человека поменялось место проживания, номер телефона или другие вещи.