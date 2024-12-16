Кого и когда могут направить на ВВК

Медкомиссия обязательно перед мобилизацией

Военно-врачебная комиссия (ВВК) является ключевым механизмом для оценки состояния здоровья военнослужащих. Ее назначение регулируется законодательством, и оно проводится по нескольким основаниям.

Об этом рассказала основательница ОО "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека для "Новинарні". По ее словам, основные основания для прохождения ВВК:

Ранение или болезнь, связанная со службой. ВВК назначается для определения связи между травмами или заболеваниями и военной службой.

ВВК назначается для определения связи между травмами или заболеваниями и военной службой. Оценка состояния здоровья после лечения. Если военнослужащий проходил лечение после ранения или болезни, комиссия оценивает его пригодность к дальнейшей службе.

Если военнослужащий проходил лечение после ранения или болезни, комиссия оценивает его пригодность к дальнейшей службе. Выявление новых заболеваний. Если при лечении было диагностировано заболевание или травму, которые могут стать основанием для признания непригодным к службе.

Если при лечении было диагностировано заболевание или травму, которые могут стать основанием для признания непригодным к службе. Определение потребности в продолжении больничного. В таких случаях личный врач представляет рекомендации, а решение о направлении на ВВК принимает руководитель медицинского учреждения.

"Любой человек, проходящий военную службу и имеющий проблемы со здоровьем, должен обратиться с рапортом к командиру и просить о прохождении ВВК. Командир или начальник медицинской службы части регистрирует военнослужащего в электронной очереди и формирует направление. Если же это ранение, то случай экстренный, то есть человека с направлением от командира части доставляют в больницу", — объясняет юрист.

Пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 обязаны мужчины, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный" . Это связано с внесением изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в апреле 2024 года.

Адвокат отметила, что без перепрохождения ВВК таких людей не могут мобилизовывать, ведь непонятно, где и на какой должности человек может служить в ВСУ.

"Мы советуем пройти заранее все врачебные обследования. Иметь при себе все выводы, диагнозы, справки, чтобы иметь больше шансов на справедливое заключение", — рассказала Рябека.

Как инициировать прохождение ВВК

Если военнослужащий начал службу без прохождения ВВК, он должен подать рапорт на имя командира для назначения этой комиссии. Сделать это можно также онлайн.

Если командир игнорирует рапорт, можно обратиться в горячую линию Минобороны по номеру 1512.

ВВК также обязательна перед мобилизацией или принятием на срочную службу, добавила юрист.

Ранее "Телеграф" писал, когда в "Резерве+" появится электронное направление на ВВК. Кроме этой функции, Минобороны планирует разрешить мужчинам самостоятельно выбирать медучреждение, где они будут проходить комиссию.