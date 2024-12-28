Как военным получить увольнение из-за состояния здоровья: перечень болезней

Важно, чтобы диагноз был подтвержден на ВВК

Никто не застрахован от болезней, даже те, кто стоит на защите страны. В Вооруженных Силах Украины военнослужащие могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые делают невозможным выполнение служебных обязанностей.

В таких случаях, согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, предусмотрено увольнение с военной службы. Болезни, которые дают право на увольнение:

сердечно-сосудистой системы , вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, не поддающихся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, не поддающихся медикаментозному лечению; заболевания органов дыхания и внутренней секреции , вызывающие нарушение их функций, не поддающихся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение их функций, не поддающихся медикаментозному лечению; заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, не поддающиеся медикаментозному лечению.

Также уволиться со службы могут военные, имеющие:

заболевания зрительной системы , вызывающие нарушение зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, не поддающихся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, не поддающихся медикаментозному лечению; заболевания органов пищеварения , вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, не поддающихся медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающих нарушения состава крови и ее функционирование, не поддающиеся медикаментозному лечению;

, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, не поддающихся медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающих нарушения состава крови и ее функционирование, не поддающиеся медикаментозному лечению; хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, не поддающиеся медикаментозному лечению.

Процедура увольнения

Военнослужащие, имеющие подтвержденные медицинские показания, проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), которая:

подтверждает диагноз;

определяет степень ограничения способности выполнять должностные обязанности.

Следует отметить, что после увольнения по состоянию здоровья военнослужащие имеют право на компенсации и социальные гарантии, закрепленные законодательством.

Ранее "Телеграф" писал, может ли военный уволиться со службы из-за воспитания ребенка с инвалидностью. По некоторым семейным обстоятельствам военнослужащий может написать рапорт на увольнение.