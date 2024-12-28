Как военным получить увольнение из-за состояния здоровья: перечень болезней
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Важно, чтобы диагноз был подтвержден на ВВК
Никто не застрахован от болезней, даже те, кто стоит на защите страны. В Вооруженных Силах Украины военнослужащие могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые делают невозможным выполнение служебных обязанностей.
В таких случаях, согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, предусмотрено увольнение с военной службы. Болезни, которые дают право на увольнение:
- сердечно-сосудистой системы, вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, не поддающиеся медикаментозному лечению.
Также уволиться со службы могут военные, имеющие:
- заболевания зрительной системы, вызывающие нарушение зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, не поддающихся медикаментозному лечению;
- заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, не поддающихся медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающих нарушения состава крови и ее функционирование, не поддающиеся медикаментозному лечению;
- хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, не поддающиеся медикаментозному лечению.
Процедура увольнения
Военнослужащие, имеющие подтвержденные медицинские показания, проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), которая:
- подтверждает диагноз;
- определяет степень ограничения способности выполнять должностные обязанности.
Следует отметить, что после увольнения по состоянию здоровья военнослужащие имеют право на компенсации и социальные гарантии, закрепленные законодательством.
Ранее "Телеграф" писал, может ли военный уволиться со службы из-за воспитания ребенка с инвалидностью. По некоторым семейным обстоятельствам военнослужащий может написать рапорт на увольнение.