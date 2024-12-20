В ТЦК идти не надо: Резерв+ запустил новую услугу, как это будет работать

До этого, такое простое действие занимало много времени

В приложении для военнообязанных Резерв+ запустился новый сервис – повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на замминистра Екатерину Черногоренко. Там отметили, что благодаря повторному уточнению данных пользователи смогут изменять персональные данные о себе в реестре Оберіг. А именно: номер телефона, электронная почта и адрес проживания.

"Закон требует от украинцев в течение недели сообщать ТЦК каждый раз, когда у них происходят изменения в данных. Например, адрес проживания или телефон. Это простое действие занимало много времени, поскольку нужно отстоять несколько часов. Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК ", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Замминистра добавила, что повторно уточнять данные можно будет неограниченное количество раз, но не чаще раза в 7 дней.

Следует отметить, что приложение для военнообязанных Резерв+ запустилось в середине мая. Первый сервис, представленный в его рамках — уточнение данных, разработанных в соответствии с новыми правилами мобилизации. За два месяца работы им воспользовалось более 3 миллионов украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина испытала один из самых масштабных кибератак на правительственную инфраструктуру. Под удар попали ключевые государственные регистры, вебсайты Министерства юстиции, портал государственных сервисов "Действие" и другие критически важные системы. Что произошло, что с реестрами сейчас и как это скажется на гражданах – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.