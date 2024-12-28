Направлення на ВЛК будуть видавати через "Резерв+": коли запустять нововведення

Система почне працювати ближче до весни

Українські військовозобов’язані зможуть отримувати направлення на ВЛК через "Резерв+" і для цього їм не доведеться відвідувати ТЦК.

Про це пише sud.ua. При цьому планується, що на цей час в Україні вже працюватиме цифрова військово-лікарська комісія, яка функціонуватиме на базі цивільних медичних закладів.

Рішення ВЛК після проходження комісії надходитимуть не до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони.

"Медичний огляд можна буде пройти в будь-якій зручній, визначеній у переліку, медичній установі, а висновки лікарів зберігатимуться у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", — сказала заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.

За її словами, військовозобов’язані проходитимуть щорічний скринінг у своїй медустанові, після чого його результати фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в електронній системі охорони здоров’я. З цих даних формуватимуться висновки про придатність.

Таким чином Міноборони отримуватиме дані про стан здоров’я військовозобов’язаних зі звичайних медичних закладів за підсумком відвідування лікаря за місцем перебування.

Як повідомлялося раніше, у додатку "Резерв+" з’явилася функція повторного уточнення даних у ТЦК. Це необхідно, якщо людина змінила місце проживання, номер телефону або інші речі.