Раненого защитника с инвалидностью лишили выплат и объявили в СОЧ (видео)

Мужчина ушел на фронт добровольцем 25 февраля 2022 года

Военного, получившего инвалидность в результате ранения на фронте, не увольняют из армии и объявили ушедшим в СОЧ (самовольное оставление части). После его ранения мужчину лишили всех выплат, он лечился за свой счет.

Историю Игоря Стадного, бойца 28-й отдельной механизированной бригады рассказывает "Суспільне Одеса". Мужчина пошел на фронт добровольцем 25 февраля 2022 года.

Во время одного из боевых выездов он получил ранения ноги и руки и две контузии. Жизнь Игорю спасла то, что рядом был медик. Он наложил ему турникеты, с которыми раненый пролежал 10 часов, хотя разрешено максимум два.

"Я прекрасно знаю, что турникет можно накладывать максимум на 2 часа. Но он у меня был наложен на 10 часов, потому что был сильный обстрел, машина не могла подъехать, нас не могли просто вывезти", — рассказал Игорь.

С тех пор (в течение 23 месяцев) мужчина не получает никаких выплат. Военная часть перестала выплачивать Игорю заработную плату. Более того — внесла его в список военных, самовольно покинувших часть. Семья лечила защитника за свой счет, пока была такая возможность.

Жена Игоря рассказала, что во время лечения им не оказывали никакой финансовой поддержки. Все расходы на реабилитацию, включая содержание в реабилитационном центре, где мужчина провел три месяца, семья оплачивала самостоятельно.

Его не увольняют из армии, хотя с декабря 2022 года Игорь непригоден к военной службе. Он является инвалидом первой группы пожизненно. Семья подала в суд, чтобы добиться справедливости — получить выплаты и добиться увольнения из армии.

По словам адвоката семьи, Анастасии Комар, суд обязал воинскую часть выплатить Игорю Стадному надлежащее денежное довольствие и отменить приказ о самовольном оставлении части. Однако никаких действий со стороны командования нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским военным хотят запретить ездить в Польшу. Об этом заявил депутат польской партии "Конфедерация" Витольд Туманович.