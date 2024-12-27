Какие выплаты будут начисляться военным на лечении

Раненые военные рассчитывают на 5 различных выплат — денежное обеспечение, вознаграждение и три вида помощей

Раненые военнослужащие имеют право на различные выплаты, в том числе на вознаграждение и помощи.

Если военный получил ранение, травму, контузию или увечье в результате участия в боевых действиях, то ему предусмотрено 5 различных начислений. Об этом сообщил адвокат Карпенко Андрей на "Юристи.ua".

Выплаты для раненых бойцов:

Ежемесячное денежное обеспечение. Размер зависит от последней занимаемой должности перед ранением;

Размер зависит от последней занимаемой должности перед ранением; Дополнительное вознаграждение. Выплата предоставляется в размере 100 000 грн. за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР). Она должна начисляться ежемесячно в течение периода лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения;

Выплата предоставляется в размере 100 000 грн. за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР). Она должна начисляться ежемесячно в течение периода лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения; Единовременная денежная помощь – единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья при защите Родины, что привело к потере трудоспособности или группе инвалидности;

Материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов. Выплачивается ежегодно в размере, равном размеру месячного денежного обеспечения военного;

Выплачивается ежегодно в размере, равном размеру месячного денежного обеспечения военного; Денежная помощь для оздоровления. Начисляется в размере месячного денежного обеспечения. Должна осуществляться каждый год, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое денежное довольствие выплачивается находящимся в распоряжении командира военным.