Фейковая инвалидность, бронь и выплаты. Руководитель департамента КГГА получил подозрение

Он получил более 200 тысяч выплат от государства

Главе департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) объявили подозрение, ведь он незаконно оформил себе ІІ группу инвалидности. Чиновник отрицал эти обвинения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Вероятнее всего, речь идет о занимавшем этот пост Руслане Светлом, но правоохранители официально не называют имени подозреваемого.

Отмечается, что в 2022 году чиновник подал в одну из районных МСЭК в Киеве поддельные медицинские справки о своем диагнозе, а также фейковые "выписки из медицинской карты". Они якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.

На основе этого ему назначили вторую группу инвалидности, которая не только "гарантировала бронь" от военной службы, но позволяла получать выплаты из государственного бюджета.

По данным следствия, с 2022 года подозреваемый получил примерно около 283 тысяч гривен пенсионных выплат.

Что говорит Светлый?

По его словам, утром 27 декабря полиция обыскала его дом в рамках дела. Однако подозреваемый отвергает обвинения.

"Отмечаю, что никакого правонарушения в моей истории болезни нет: лечусь еще с 2014 года, вся документация имеется в медицинской системе и соответствует действительности. Я убежден в своей правоте и готов защищать ее в суде", — заявил он.

В то же время чиновнику сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УКУ);

мошенничество (ч. 3 ст. 190).

Ему грозит до пяти лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

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