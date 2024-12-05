В Черкассах назревает серьезный скандал из-за выплат военным

Перед началом сессии 5 декабря должны были состояться дополнительные консультации среди политиков по данному вопросу

В Черкассах назревает серьезный скандал из-за намерений местной власти отменить расходы, предусмотренные для семей погибших воинов. Неравнодушных людей призвали прийти на сессию горсовета, чтобы отстоять выплату этих средств. В свою очередь у местных властей есть объяснения на такой шаг и они предлагают альтернативу.

Об этом пишет сайт "18000". Данная информация появилась 4 декабря в чате семей погибших воинов Черкасс.

Отмечается, что в городе действует комплексная программа социальной поддержки защитников государственного суверенитета и независимости Украины и членов их семей. Этой программой предусмотрены ежемесячные выплаты для членов семей погибших или пропавших на войне украинских военных. Программа является одной из самых ценных в бюджете. Депутаты еще в начале 2024 года имели идеи сократить расходы, хотя бы дублируют средства местного бюджета.

Кроме того, семьи получают единовременную выплату, а члены семей пропавших без вести получают ежемесячно денежное довольствие.

Депутаты считают, что такие расходы перегружают местный бюджет и являются несоразмерными с теми средствами, которые защитникам и их семьям выплачивает государство.

Так, депутат местного совета Нарек Казарян, являющийся лидером фракции "Чакращане" ранее выдвигал идею сократить выплаты и оставить только для тех семей, которые еще не получили выплаты от государства. Однако после получения госпомощи депутат предлагал прекращать выплату.

Его поддержали и лидеры других фракций, среди которых Виктор Евпак (Голос), Роман Дискант (Батькивщина) и Сергей Кудактин (Европейская солидарность). Однако от этих намерений все же отказались.

Издание пишет, что единого решения среди депутатского корпуса по данному вопросу нет. Перед началом сессии 5 декабря должны были состояться дополнительные консультации среди политиков.

Какие есть предложения

Департамент социальной политики, поддержанный членами исполнительного комитета, разработал новую программу поддержки защитников и их семей. Она начнет действовать с 2025 года. Ее должны утвердить депутаты.

Данная программа предполагает оставить выплаты семьям пропавших и погибших защитников, впрочем не на всех членов, как это сейчас, а на несовершеннолетних детей. Это, по данным департамента, позволит сэкономить несколько десятков миллионов гривен, предлагаемых на другие цели.

Было поручение депутатов городского совета с подписью секретаря Юрия Тренкина пересмотреть расходы в программе, которые дублируются с государственными, – рассказала профильный заместитель городского головы Марина Гаркава. – Среди таких в программе – выплаты этим семьям. Было принято решение их изменить, а высвободившийся ресурс направить на единовременную помощь мобилизованным черкасцам.

Гаркава отметила, что в этой программе, а после — в бюджете, могут появиться новые расходы. Речь идет о выплате 20 тысяч гривен мобилизованным в 2025 году черкасцам. Эти средства они должны потратить на приобретение необходимого снаряжения.

К слову, идею о сокращении выплат поддерживают представители большинства политических сил, которые удалось опросить изданию. Туда же входит секретарь горсовета. По их словам, эти расходы дублируются с государственными, и средства, получаемые семьей при гибели воина (речь идет о 15 млн гривен), несоразмерны с тем, что эта семья получает от города.

В 2024 году из бюджета потратили 70 млн. гривен. После сокращения расходов и пересмотра программы в форме, в которой предложили члены исполнительного комитета, планируют потратить в 2025 году 35 млн гривен. Кроме того, 60 млн хотят выплатить на единовременные выплаты мобилизованным.

Нарек Казарян сообщил, что категорически против этого и будет выступать за передачу этих денег в программу поддержки Вооруженных сил Украины с последующим направлением действующим боевым подразделениям.

Бюджет планируют принимать в конце декабря текущего года. Дальнейшее решение по выплатам должны принимать депутаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие одноразовые выплаты входят к денежному обеспечению военных.