Пораненого захисника з інвалідністю позбавили виплат та оголосили у СЗЧ (відео)

Чоловік пішов на фронт добровольцем 25 лютого 2022 року

Військового, який отримав інвалідність внаслідок поранення на фронті не звільняють з армії та оголосили таким, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини). Після його поранення чоловіка позбавили всіх виплат, він лікувався власним коштом.

Історію Ігоря Стадного, бійця 28 окремої механізованої бригади розповідає "Суспільне Одеса". Чоловік пішов на фронт добровольцем 25 лютого 2022 року.

Під час одного з бойових виїздів чоловік отримав поранення ноги й руки та дві контузії. Життя Ігорю врятувало те, що поруч був медик. Він наклав йому турнікети, із якими поранений пролежав 10 годин, хоча дозволено — максимум дві.

"Я чудово знаю, що турнікет можна накладати максимум на 2 години. Але він у мене був накладений на 10 годин, тому що був сильний обстріл, машина не могла під’їхати, нас не могли просто вивезти", — розповів Ігор.

З того часу (протягом 23 місяців) чоловік не отримує жодних виплат. Військова частина перестала виплачувати Ігорю заробітну плату. Ба більше — внесла його до списку військових, які самовільно залишили частину. Родина лікувала захисника власним коштом, поки була така можливість.

Дружина Ігоря розповіла, що під час лікування їм не надавали жодної фінансової підтримки. Всі витрати на реабілітацію, включно з утриманням у реабілітаційному центрі, де чоловік провів три місяці, сім’я оплачувала самостійно.

Його не звільняють з армії, хоча з грудня 2022 року Ігор є непридатним до військової служби. Він є інвалідом першої групи довічно. Родина подала в суд, щоб добитися справедливості — отримати виплати та щоб Ігоря звільнили з армії.

За словами адвокатки родини, Анастасії Комар, суд зобов’язав військову частину виплатити Ігорю Стадному належне грошове забезпечення і скасувати наказ про самовільне залишення частини. Проте жодних дій з боку командування немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українським військовим хочуть заборонити їздити до Польщі. Про це заявив депутат польської партії "Конфедерація" Вітольд Туманович.