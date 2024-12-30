Освобожденный из плена военный зачитал известное стихотворение и умилил украинцев (видео)

Исполнение данного стиха украинцы восприняли с воодушевлением

В понедельник, 30 декабря, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Домой из российского плена вернулись почти 200 человек. Один из бойцов продекламировал на камеру стих известного украинского поэта Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Видео опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram. Стих "Любіть Україну" был написан в 1944 году, еще во время Второй мировой войны. В 1951 году в советской газете "Правда" вышла статья, в которой автора назвали "буржуазным националистом" и "врагом советской власти".

Этим автором был один из соратников Сталина, Лазарь Каганович.

В комментариях украинцы положительно отнеслись к прочтению стиха. Вместе с тем, звучали и фразы критики в адрес как нынешней власти, так и российских оккупантов.

"Украинцам только и остается, что любить солнце, траву и ветер, потому, что все остальное уже отобрали!", "Это слова, произнесенные из души", "Слава Богу, что они, наконец, дома. Близкие дождались, слава Героям!", "Людям нужен покой, а к ним лезут с флагами и интервью!", — такие были комментарии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле сделали громкое заявление о завершении войны в Украине.