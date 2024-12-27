Отправляют в штурмы и добивают свои же. Зеленский высказался о солдатах КНДР на фронте

Военные Северной Кореи несут тяжелые потери, а Россия посылает их на смерть

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на линии фронта и упомянул об участии военных из КНДР в боях в Курской области. Он отметил, что северные корейцы несут тяжелые потери.

Об этом он заявил во время обращения 27 декабря. Российское и северокорейское командование не заинтересовано в выживании этих бойцов, подчеркнул Зеленский.

Солдат КНДР невозможно взять в плен: россияне их отправляют на штурм с минимальным комплектом защиты, а добивают их свои же соотечественники.

Как подчеркнул Зеленский, уже была попытка взять северокорейских военных в плен, но они были настолько тяжело ранены, что их не удалось реанимировать. Глава государства назвал это проявлением сумасшествия, на которое способны диктаторы.

"Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности, Китай. Если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, необходимо соответствующее влияние на Пхеньян", — заявил президент Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская разведка обнародовала новые доказательства привлечения военных КНДР к российской агрессии против нашего государства.