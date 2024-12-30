Украина обменялась пленными с РФ: кого удалось вернуть домой

На Родину вернули почти 200 бойцов

В понедельник, 30 декабря, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 189 украинских защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, среди них есть азовцы, бойцы с острова Змеиный и ЧАЭС.

"Возвращение наших людей из российского плена — это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди бойцов есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный по разным направлениям фронта. Домой вернулись сержанты, офицеры и простые солдаты.

"Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы", — добавляет президент.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работать, чтобы вернуть всех бойцов домой, ни о ком не забыли и каждый важен. Также президент поблагодарил всех, кто причастен к обмену пленных 30 декабря 2024 года.

"Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности, ОАЭ, кто помогает нам в этом", — говорится в сообщении.

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