Мобилизация в 2025. Кто получит повестку в первую очередь, перечень

Некоторые могут служить только на добровольной основе.

В Украине продолжает действие военное положение, которое будет действовать и в январе 2025 года. Все военнообязанные могут получить повестку от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

"Телеграф" расскажет о том, кого в первую очередь могут призвать в январе. Отметим, что мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет.

Однако в первую очередь вручить повестку могут:

пригодным и ограниченно пригодным в возрасте от 25 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

пригодным и ограниченно пригодным в возрасте от 18 до 25 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;

пригодным и ограниченно пригодным мужчинам от 18 до 60 лет – по контракту;

снятым с военного учета мужчинам в возрасте до 60 лет;

исключенным из военного учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Отметим, что лица в возрасте от 18 до 25 лет, которые еще не служили, могут вступить в ряды ВСУ, подписав контракт. Обязательному призыву подлежат военнообязанные старше 25 лет.

Напомним, в Верховной Раде считают нужным искоренить "бусификацию" и не снижать возраст мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как военным получить увольнение из-за состояния здоровья.