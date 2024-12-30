Есть ли сотрудники ТЦК в Буковеле: СМИ рассказали об обстановке на курорте (видео)

Телеведущий сейчас отдыхает на популярном курорте

Известный украинский телеведущий Вячеслав Соломка рассказал о ситуации на горнолыжном курорте Буковель Ивано-Франковской области. По его словам, сейчас очередей из туристов там нет, как и сотрудников ТЦК.

Об этом он заявил в комментарии "Киев 24". Главная причина, как отметил Соломка, кроется в том, что перед Новым годом на курорте поднялись цены за услуги.

Кроме того, с 1 января стоимость отдыха на курорте снова вырастет, заявил Соломка. Например, суточное катание на лыжах будет стоить 2220 гривен. Специальная куртка стоит 250 гривен, штаны — 250 гривен.

В то же время погода сейчас в Буковеле хорошая, снег есть, говорит Вячеслав.

"Какого-нибудь прямо мажорства по типу Куршавеля французского нет. Представителей ТЦК непосредственно на территории курорта Буковель тоже нет", — говорит Соломка.

Напомним, ТЦК на Прикарпатье опровергают информацию о якобы своей бездеятельности. Там заявили, что раздают повестки военнообязанным, проверяют документы и выявляют нарушителей законодательства о мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представитель ТЦК объяснил, как именно будут выявлять военнообязанных, которые не обновили свои данные. По его словам, их обнаруживают "во время мер оповещения" и передают полиции.