"Это стыдно": в Раде считают нужным искоренить "бусификацию" и не снижать мобилизационный возраст

Практика принудительной мобилизации в ВСУ должна уйти в прошлое

В Украине нужно полностью искоренить такое явление, как "бусификация". Служить в Вооруженных силах Украины – это честь, а не наказание или рабство, поэтому людей в армию нужно привлекать через рекрутинг, а не с помощью принудительной мобилизации.

Об этом сказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Украинскому Радио". Она отметила, что практика принудительной мобилизации, "которую мы иногда можем видеть и нам стыдно становится", должна уйти в прошлое.

"Я бы хотела, если бы было мое желание и воля, чтобы она прекратилась уже давно. Но мы все равно видим, что есть такие позорные явления. Пока она есть. Это стыдно. Об этом нужно говорить, это нужно искоренять, от этого нужно избавляться", – сказала она.

Кроме того, Шуляк добавила, что в Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста. Она не думает, что кто-то будет их инициировать, особенно в ближайшее время. Любые спекуляции вокруг этой темы только вредят.

"Мне иногда кажется, что какая-то болезненная тема поднимается в нашем обществе и начинается максимально разгоняться в СМИ, в социальных сетях… Этого не нужно делать. Эти вопросы разъединяют общество, какой-то тревоги вызывают", — отметила она.

Напомним, США не раз призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что сейчас ВСУ не могут вооружить как следует даже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украине придется снизить мобилизационный возраст, поскольку людям старшего поколения будет сложно овладеть современной техникой. Об этом заявил Максим Жорин, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.